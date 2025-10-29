Une maison unifamiliale de la rue Royale Sainte-Marie inhabitable après un incendie

Un incendie s’est déclaré mercredi peu avant midi dans une maison unifamiliale de la rue Royale Sainte-Marie, à Schaerbeek, a indiqué Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles.

Le feu, qui s’est propagé dans une habitation de rangée, a été rapidement maîtrisé. “Le foyer a été rapidement circonscrit“, a précisé le porte-parole. L’intervention a permis d’éviter toute propagation aux maisons voisines.

Cinq personnes issues d’une même famille – le grand-père, les parents et leurs deux enfants – ont été évacuées et transportées vers l’hôpital avec une légère intoxication à la fumée pour des examens de contrôle. Leur état n’inspire pas d’inquiétude.

Les pompiers ont procédé à la ventilation et à la vérification de la structure du bâtiment. La maison a toutefois été déclarée inhabitable en raison des dégâts causés par les flammes, la chaleur et les fumées.

Selon les premières constatations, l’origine de l’incendie est accidentelle. Aucun autre habitant du quartier n’a dû être relogé.

Belga – Photo : Siamu Bruxelles