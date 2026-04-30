Saint-Josse : l’important incendie est sous contrôle, aucun blessé à déplorer

Un incendie s’est déclaré jeudi matin dans un immeuble de la rue de Liedekerke à Saint-Josse-ten-Noode. C’est ce qu’ont annoncé les pompiers de Bruxelles.

Les secours ont reçu un appel vers 8h40 et se sont rendus sur place. Selon les pompiers, le feu s’est déclaré à l’arrière du bâtiment. Des images montrent un important panache de fumée au-dessus du quartier. Par mesure de précaution, les pompiers demandent aux riverains de garder portes et fenêtres fermées.

Vers 9h25, les pompiers ont indiqué que l’incendie était sous contrôle. D’après les premières informations, aucun blessé n’est à déplorer. L’origine du feu n’est pas encore connue. Un ingénieur a été demandé sur place pour évaluer la stabilité du bâtiment. Dans la foulée, le bourgmestre Emir Kir s’est aussi rendu sur les lieux de l’incendie. Il a réquisitionné un entrepreneur pour sécuriser le bâtiment sinistré. Objectif : éviter que le pignon s’effondre.

Rédaction