Incendie à Anderlecht : six habitants évacués par auto-échelle

Six habitants du bâtiment ont dû être évacués par auto-échelle.

Un incendie s’est déclaré vendredi en fin d’après-midi dans un commerce du rez-de-chaussée d’une maison de quatre étages, place Bara, à Anderlecht, a indiqué le porte-parole des pompiers de Bruxelles, Walter Derieuw.

Les pompiers, les services médicaux d’urgence 112 et la police de la zone Bruxelles-Midi sont intervenus vers 17h50, établissant rapidement un périmètre de sécurité. Le feu a pris à l’arrière du magasin, au niveau d’un brûleur, avant de se propager vers le plafond et une plateforme située derrière le bâtiment. La cage d’escalier a été rapidement envahie par la fumée, rendant toute évacuation classique impossible. Six habitants des étages supérieurs se sont réfugiés au troisième étage, où ils ont été confinés en toute sécurité sous la surveillance d’un pompier pendant l’extinction. “Dans ce cas précis, rester à l’intérieur était le bon réflexe”, a souligné Walter Derieuw. Comme la ventilation de la cage d’escalier restait compliquée, les habitants ont finalement été évacués par une auto-échelle et examinés sur place par le médecin du SMUR.

Aucun transport à l’hôpital n’a été nécessaire. Après ventilation et contrôle du monoxyde de carbone, les appartements ont pu être rendus à leurs occupants. Le commerce, en revanche, est hors d’usage et ses raccordements aux utilités ont été coupés. L’origine de l’incendie est considérée comme probablement accidentelle, mais doit encore être précisée. L’intervention, qui s’est terminée vers 20h00, a mobilisé un véhicule de commandement, deux autopompes, deux auto-échelles, une équipe du SMUR de l’hôpital Saint-Pierre, deux ambulances 112, un véhicule de décontamination, ainsi que la police de Bruxelles-Midi et des techniciens de Sibelga.

Belga – Photo : Pompiers de Bruxelles