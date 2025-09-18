Importante fuite d’eau dans la station Yser : la station reste fermée, mais la circulation du métro est rétablie
Le trafic sur les lignes 2 et 6 entre Elisabeth et Arts-Loi a été momentanément interrompu.
Une fuite d’eau est en cours à hauteur des escalators de la station Yser entraînant la fermeture de la station. Le trafic a néanmoins pu reprendre.
Les pompiers ont été appelés sur place, mais n’ont pas pu intervenir sur la fuite, nous explique le porte-parole de la Stib, Guy Sablon. Les équipes de Vivaqua sont à pied d’œuvre pour trouver son origine. Elle semblerait liée à des travaux en surface.
BX1 – Photo : BX1