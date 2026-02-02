Immolation d’un adolescent à Anderlecht : un deuxième suspect de 14 ans s’est présenté à la police

Dans le cadre de l’enquête sur l’agression d’un adolescent de 15 ans brûlé vendredi soir à Anderlecht, un deuxième suspect s’est présenté dimanche à la police. L’information, rapportée par plusieurs médias, est confirmée lundi par le parquet de Hal-Vilvorde. Le jeune sera présenté lundi après-midi au juge de la jeunesse.

Les faits se sont produits vendredi vers 18h45 sur le quai de Biestebroeck à Anderlecht. Un adolescent de 15 ans, originaire de la commune, a été aspergé d’essence puis incendié. La victime s’est ensuite jetée dans l’eau pour tenter d’éteindre les flammes, mais a subi de graves brûlures. Le jeune a été transporté à l’hôpital militaire de Neder-Over-Heembeek, où il se trouvait alors dans un état critique. Les circonstances exactes des faits restent, à ce stade, inconnues.

Selon les parquets de Hal-Vilvorde et de Flandre orientale, plusieurs mineurs pourraient être impliqués, dont deux domiciliés dans l’arrondissement de Hal-Vilvorde et un dans l’arrondissement de Termonde. Ce dernier, un adolescent de 16 ans, a été présenté dimanche après-midi au juge de la jeunesse à Termonde, qui a décidé de le placer pour une durée de trente jours dans l’institution communautaire fermée De Grubbe à Everberg, dans le Brabant flamand.

L’un des deux autres mineurs domiciliés dans l’arrondissement de Hal-Vilvorde s’est présenté dimanche soir vers 20h00 à la police, accompagné de son avocat, a confirmé Mélanie Geeraerts, porte-parole du parquet de Hal-Vilvorde. “Le garçon de 14 ans a été privé de liberté et entendu“, a-t-elle précisé. “Il sera présenté cet après-midi au juge de la jeunesse.”

L’enquête se poursuit afin de déterminer les circonstances exactes et l’éventuel mobile des faits. Le ministère public de Bruxelles est chargé de la suite des investigations.

Belga – Photo : Belga Image