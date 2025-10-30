Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Il y aura bientôt davantage de vols entre Bruxelles et Tokyo

Il y aura trois liaisons Bruxelles – Tokyo à partir du mois de mars.

La compagnie aérienne japonaise ANA volera plus fréquemment entre Bruxelles et Tokyo. À partir du mois de mars, elle effectuera trois liaisons par semaine entre les aéroports de Zaventem et Narita, au lieu de deux, a-t-elle annoncé jeudi à l’occasion du 10e anniversaire des vols entre les deux capitales.

La route avait été inaugurée le 25 octobre 2015. Depuis lors, plus de 550.000 voyageurs l’ont empruntée, indiquent ANA et Brussels Airport.

Belga – Photo : Pixabay

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales