Il y aura bientôt davantage de vols entre Bruxelles et Tokyo

Il y aura trois liaisons Bruxelles – Tokyo à partir du mois de mars.

La compagnie aérienne japonaise ANA volera plus fréquemment entre Bruxelles et Tokyo. À partir du mois de mars, elle effectuera trois liaisons par semaine entre les aéroports de Zaventem et Narita, au lieu de deux, a-t-elle annoncé jeudi à l’occasion du 10e anniversaire des vols entre les deux capitales.

La route avait été inaugurée le 25 octobre 2015. Depuis lors, plus de 550.000 voyageurs l’ont empruntée, indiquent ANA et Brussels Airport.

Belga – Photo : Pixabay