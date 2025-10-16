Il y a deux ans, un djihadiste tunisien abattait deux supporters suédois à Bruxelles

Il y a deux ans, le 16 octobre 2023, peu après 19h00, le Tunisien Abdesalem Lassoued ouvrait le feu sur un taxi à proximité de la place Sainctelette à Bruxelles. Deux supporters suédois venus encourager leur équipe nationale de football à l’occasion du match Belgique-Suède avaient été tués, tandis qu’un troisième avait été grièvement blessé.

Quelques heures avant le coup d’envoi du match à 20h45 au stade Roi Baudouin, Abdesalem Lassoued, âgé de 45 ans, ouvrait le feu avec une arme de guerre sur un taxi transportant trois ressortissants suédois, au croisement de la place Sainctelette et du boulevard du Neuvième de Ligne.

L’un des passagers a été tué dans le véhicule et un autre a été abattu alors qu’il tentait de se réfugier dans le hall d’entrée d’un bâtiment. Un troisième passager a par ailleurs été grièvement blessé.

Dans un premier temps, la fédération belge de football avait décidé de tout de même maintenir le match. Ce n’est qu’après la mi-temps que la rencontre a été interrompue. Pour des raisons de sécurité, les spectateurs belges et suédois ont été confinés dans l’enceinte du stade. Après minuit, la police a reconduit sous escorte les supporters suédois à leur hôtel et les supporters belges ont été autorisés à rentrer chez eux.

Une chasse à l’homme a été lancée afin de retrouver l’auteur des faits, en fuite. Le suspect sera finalement abattu par un policier, le lendemain matin vers 10h30 dans un café schaerbeekois. Le Tunisien décèdera des suites de ses blessures lors de son transport vers l’hôpital.

L’homme avait déclaré sur les réseaux sociaux avoir été inspiré par le groupe terroriste État islamique. Quelques jours plus tard, l’EI avait d’ailleurs revendiqué l’attaque.

L’association des victimes V-Europe déposera jeudi des fleurs au monument à la mémoire des victimes des attentats terroristes.

Belga