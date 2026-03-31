“Il est temps que ces attaques s’arrêtent”: des écoles passent à l’action contre les mesures du gouvernement

C’est une heure de cours un peu particulière qui s’est déroulée ce midi dans une école du centre-ville. L’établissement participe au mouvement Mars Attacks, une riposte de plusieurs écoles contre les mesures du gouvernement. Plusieurs actions sont organisées et aujourd’hui, les enseignants ont mis en place une fanfare pour se faire entendre.

► Reportage de Valentine Rolus

Un groupe d’enseignants issus d’une douzaine d’écoles avait annoncé le 20 mars dernier le lancement d’un mouvement autonome de contestation des réformes scolaires engagées par le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Parti de la base et indépendant des organisations syndicales, ce collectif baptisé “Mars Attacks” n’entend nullement s’inscrire dans une quelconque logique de négociation ou de concertation. Les protestataires dénoncent en vrac le recours accru à des profs peu ou mal formés, le flou sur l’organisation tronc commun en secondaire à la rentrée prochaine, ou encore l’augmentation de 10% de la charge de travail des enseignants du secondaire supérieur.

Les enseignants initiateurs de “Mars Attacks” sont issus d’une dizaine d’écoles bruxelloises, d’une école de Wavre et d’une autre à Liège. Ils espèrent rapidement étendre leur mouvement à d’autres écoles dans les semaines à venir. Ils entendent notamment boycotter 10% de leur charge horaire et ne plus prendre part aux journées pédagogiques inter-réseaux ni au travail collaboratif. Ils ont également décidé de ne pas communiquer à l’administration de la FWB les résultats des épreuves certificatives externes (CE1D et CESS) qui seront organisées en juin prochain. Enfin, ils observeront un arrêt de travail quotidien de 49 minutes.

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