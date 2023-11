Huit suspects interpellés en Belgique pour un trafic international d’êtres humains

La police judiciaire fédérale (PJF) de Hal-Vilvorde a appréhendé huit personnes suspectées de faire partie d’un réseau international de passeurs qui faisaient entrer des ressortissants palestiniens et syriens en Belgique via Athènes, a indiqué le parquet de Hal-Vilvorde mardi.

Outre ces huit suspects, deux autres ont été privés de liberté en Grèce et encore un en Suède.

Une perquisition en Grèce a permis la saisie de 160.000 euros, tandis que 40.000 euros supplémentaires ont été confisqués en Belgique.

“Le réseau de passeurs a été repéré pour la première fois en avril 2022, lorsqu’une personne suspecte a été arrêtée à l’aéroport de Zaventem, alors qu’elle tentait de faire passer trois individus dans notre pays depuis Athènes“, explique le parquet de Hal-Vilvorde. “La police judiciaire fédérale, sous la direction du juge d’instruction et du parquet, a ouvert une enquête en collaboration avec la police grecque et avec le soutien d’Europol et Eurojust.”

Au cours de celle-ci, les enquêteurs ont mis en évidence un réseau de passeurs qui faisaient entrer des ressortissants syriens et palestiniens en Belgique via Athènes.

“Les passeurs utilisaient la technique dite ‘de l’imposteur’, en utilisant des documents de voyage grecs authentiques dont les photos présentaient une forte ressemblance physique avec les victimes“, a précisé le parquet. “Une fois arrivées en Belgique, les victimes recevaient de faux documents européens qu’elles utilisaient pour se rendre dans d’autres pays d’Europe occidentale. Celles-ci devaient payer en moyenne 5.500 euros aux passeurs pour leur voyage.”

Lors de douze perquisitions en Flandres occidentale et orientale, et à Charleroi, Anvers et Bruxelles, la police a interpellé huit suspects, qui seront tous présentés devant le juge d’instruction.

