Huit personnes interpellées lors d’une opération contre une fraude financière à Bruxelles

La police judiciaire fédérale de Bruxelles a mené le 16 septembre dix perquisitions qui ont permis d’interpeller huit personnes suspectées d’être impliquées dans une fraude à l’investissement d’ampleur internationale, annonce-t-elle samedi. L’un des principaux suspects a été placé sous mandat d’arrêt.

Les victimes étaient appâtées par des formations financières promettant de leur apprendre à investir sur le Forex (un marché boursier risqué). Ces formations servaient de tremplin à des propositions d’investissement à rendements exceptionnels, jusqu’à 350% du capital investi. Mais cette façade cachait en réalité un système de pyramide de Ponzi où l’argent versé par les nouveaux adhérents servait uniquement à rémunérer les anciens investisseurs, sans réelle activité d’investissement.

Une vingtaine de victimes ont déposé plainte en Belgique, mais la police craint que ce ne soit que “le sommet de l’iceberg“, car les personnes lésées n’osent pas toujours porter plainte par honte. Des conférences de présentation ont été organisées à l’international et en ligne et l’arnaque a donc probablement fait des victimes dans d’autres pays.

Le préjudice est estimé à plusieurs centaines de milliers d’euros rien qu’en Belgique et atteint probablement plusieurs millions à l’international. Certains des organisateurs, en fuite ou absents lors des perquisitions, sont activement recherchés, précise la police.

L’opération a aussi permis la saisie de matériel informatique, de documents liés à l’organisation, de sommes d’argent ainsi que d’objets de luxe. La police invite le public à être prudent et à se méfier des promesses de rendements irréalistes et garantis, qui sont souvent le signe d’une fraude. Le site de l’Autorité des services et marchés financiers (FSMA) propose de nombreux renseignements sur ce type d’arnaques.

