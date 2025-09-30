Huit membres de la bande Simonis comparaissent pour des vols et des agressions en série

La procureure du roi a qualifié les membres de la bande Simonis d’individus “lâches”, “violents”, “sans aucun scrupule”.

Le procès de huit membres de la bande urbaine “Simonis 81” a commencé mardi au tribunal de première instance de Bruxelles. Ces prévenus doivent répondre d’une longue liste de préventions, allant du vol commis à l’aide de violence à la mise hors d’usage d’un bus De Lijn, en passant par une série de coups volontaires portés sur des victimes très jeunes, parfois mineures.

Dans son réquisitoire, elle a classé en trois catégories les nombreux faits repris au dossier, commis entre mars 2021 et février 2024, majoritairement autour de la station de métro Simonis et au parc Élisabeth : six vols à main armée, par lesquels l’enquête de police a démarré en avril 2022 ; neufs guet-apens, “dont l’objectif était de détrousser les victimes”, a-t-elle résumé ; et plusieurs “agressions purement gratuites”.

Concernant les agressions par guet-apens, l’enquête indique que les jeunes prévenus (hommes) utilisaient des comparses (femmes) pour fixer des rendez-vous aux victimes, qui étaient ensuite agressées et volées sur place (téléphones, transferts bancaires, objets de valeur). “La logique d’association de malfaiteurs est assez flagrante dans ce dossier”, a poursuivi la procureure. “Ils filment les faits, ils les diffusent sur leurs profils (réseaux sociaux, NDLR).”

Les enquêteurs ont retrouvé des traces de messages permettant d’établir le caractère prémédité des rendez-vous qui servaient de guet-apens. La procureure a dès lors demandé au tribunal d’établir la prévention d’association de malfaiteurs pour l’ensemble du groupe. Le dossier, déjà volumineux, ne représente qu’une partie des agressions commises par les huit prévenus, estime la procureure. “On n’a ici que le minimum des agressions commises par la bande”, a-t-elle déclaré mardi. La fouille des téléphones, dit-elle, a révélé d’autres images d’agressions que la police n’a pas pu relier à ce dossier-ci.

Belga