Hub.brussels dévoile son plan d’action 2022 pour relancer l’économie bruxelloise

Hub.brussels, l’agence bruxelloise pour l’accompagnement de l’entreprise, a comme mission de soutenir la relance de l’économie bruxelloise en s’appuyant sur les grands atouts de la capitale.

En 2022, hub.brussels aura en ligne de mire le développement de la transition économique à Bruxelles et à l’étranger. “Bruxelles est une star à l’international et son identité culturelle et économique est forte”, décrit l’agence bruxelloise dans un communiqué de presse.

À Bruxelles, le développement d’une entreprise passe aussi par l’internationalisation et hub.brussels projette 127 actions internationales en 2022. L’idée est de stimuler les entreprises innovantes au niveau social et environnemental à regarder au-delà des frontières avec une attention particulière pour les marchés proches et les secteurs d’avenir.

C’est pourquoi des moyens ont été dégagés “pour accompagner la transformation et l’adaptation des services de hub.brussels à la transition économique, pour accompagner les entreprises à de nouveaux business models, développer la veille économique et les programmes de sensibilisation”.

Une économie plus humaine

De plus, l’agence a comme ambition de mettre l’économie au service de l’humain. « De nombreux entrepreneurs sont en souffrance et l’accès à l’entrepreneuriat peut s’avérer encore plus difficile qu’avant, tantôt en raison de la fracture numérique, tantôt à cause des biais de genre, de l’incertitude sanitaire ou même de l’enjeu de la réorganisation de certains quartiers. C’est pourquoi hub.brussels continuera à mettre en œuvre les mesures financées par le Plan de Relance et de Redéploiement Régional en 2021, encore nécessaires pour répondre aux conséquences de la crise. », explique Isabelle Grippa, Directrice générale de hub.brussels

Renforcer les services locaux

L’infobus de 1819 reprendra bientôt sa tournée dans les communes bruxelloises. Les équipes de hub.brussels continueront à sillonner la capitale pour informer les entrepreneurs.

Parallèlement, des espaces seront accessibles au sein des bureaux de hub.brussels, situés chaussée de Charleroi 110-112, pour accueillir les entrepreneurs sur place et faire de ce bâtiment la vitrine de l’entrepreneuriat bruxellois.

