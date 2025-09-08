Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Hockey : lancement de la saison en Division d’Honneur, l’Orée prend un premier point chez les dames

La saison de Division d’Honneur, le plus haut niveau du hockey belge, a repris ce week-end. Les débuts ont été compliqués pour les équipes féminines bruxelloises, puisqu’aucune victoire n’a été enregistrée.

Le retour de l’Orée au sein de l’élite constituait toutefois un moment particulier. Promues après leur titre en division inférieure, les Oréennes ont livré un match intense face à Herakles. Menées 0-1, elles ont égalisé dès la fin du premier quart avant de prendre l’avantage 2-1 à la mi-temps. Mais en fin de rencontre, leur défense a cédé et la partie s’est terminée sur un nul 2-2. Un premier point encourageant, important dans la lutte pour le maintien, et qui démontre déjà que l’équipe est au niveau de la compétition.

Chez les hommes, l’Orée a entamé sa saison par une victoire. Dans un duel également face à Herakles, les Bruxellois ont mené 3-1 à la pause avant d’être rejoints à 3-3. Ils ont finalement inscrit le but décisif pour s’imposer 4-3. L’équipe vise le top 6, synonyme de play-offs.

Par ailleurs, le Léopold a signé une belle victoire 2-3 sur le terrain du Dragons. Enfin, le derby ucclois entre Uccle Sport et le Racing s’est soldé par un partage, 1-1.

Explications de Rémy Rucquoi

Lire aussi :

Partager l'article

08 septembre 2025 - 18h27
Modifié le 08 septembre 2025 - 18h27
 

Nos émissions

Concours

Concours

 

Nos émissions

Concours

BX1 Podcast
Logo A Sport

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales