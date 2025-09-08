Hockey : lancement de la saison en Division d’Honneur, l’Orée prend un premier point chez les dames

La saison de Division d’Honneur, le plus haut niveau du hockey belge, a repris ce week-end. Les débuts ont été compliqués pour les équipes féminines bruxelloises, puisqu’aucune victoire n’a été enregistrée.

Le retour de l’Orée au sein de l’élite constituait toutefois un moment particulier. Promues après leur titre en division inférieure, les Oréennes ont livré un match intense face à Herakles. Menées 0-1, elles ont égalisé dès la fin du premier quart avant de prendre l’avantage 2-1 à la mi-temps. Mais en fin de rencontre, leur défense a cédé et la partie s’est terminée sur un nul 2-2. Un premier point encourageant, important dans la lutte pour le maintien, et qui démontre déjà que l’équipe est au niveau de la compétition.

Chez les hommes, l’Orée a entamé sa saison par une victoire. Dans un duel également face à Herakles, les Bruxellois ont mené 3-1 à la pause avant d’être rejoints à 3-3. Ils ont finalement inscrit le but décisif pour s’imposer 4-3. L’équipe vise le top 6, synonyme de play-offs.

Par ailleurs, le Léopold a signé une belle victoire 2-3 sur le terrain du Dragons. Enfin, le derby ucclois entre Uccle Sport et le Racing s’est soldé par un partage, 1-1.

■ Explications de Rémy Rucquoi