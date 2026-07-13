Hervé Hasquin, historien, ancien recteur de l’ULB et ministre MR, est décédé à 83 ans

Hervé Hasquin est décédé à l’âge de 83 ans, a confirmé lundi le MR en fin de journée. L’homme était une personnalité emblématique du libéralisme francophone. Il a exercé la ministre-présidence de la Communauté française de 1999 à 2004. Il était également un historien à la riche carrière académique. Il a été recteur et président du conseil d’administration de l’Université Libre de Bruxelles (ULB).

Docteur en lettres et en philosophie, Hervé Hasquin a jonglé toute sa vie entre sa carrière académique et sa carrière politique.

Figure de l’ULB, il en a été le recteur de 1982 à 1986, avant de prendre la présidence du Conseil d’administration de l’Université jusqu’en 1994.

Né à Charleroi, Hervé Hasquin s’est tout d’abord investi dans le mouvement wallon, devant l’un des fondateurs du Parti des réformes et de la liberté de Wallonie (PRLW). Il a ensuite participé à la création du PRL (Parti réformateur Libéral), ancêtre du MR. Il a été vice-président des libéraux francophones de 1986 à 1989 avant de devenir secrétaire général du parti de 1990 à 1992. Il a aussi été sénateur de 1988 à 1995.

C’est à la Région bruxelloise qu’il deviendra ministre en 1995, recevant les compétences de l’Aménagement du territoire, des Travaux publics et du Transport au sein du deuxième gouvernement de Charles Picqué.

En 1999, il accède à la ministre-présidence de la Communauté française et prend la tête d’une coalition arc-en-ciel. Il cèdera sa place en 2004.

Après son retrait de la vie politique active, il a assuré la présidence du Conseil d’administration du Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme (CECLR), devenu Unia, de 2008 à 2011.

De nombreux hommages

“Notre Université perd l’un de ses plus grands esprits, l’une de ses plus fortes personnalités et un homme qui a profondément marqué son histoire“, communique la rectrice Annemie Schaus. “Libéral dans l’âme, penseur dans la plus noble tradition du libéralisme, militant wallon, humaniste attaché à une laïcité inclusive, libre penseur et libre-exaministe, franc-maçon assumé, engagé dans les grands combats éthiques de son temps, il excella dans chacun des domaines auxquels il consacra son énergie, porté par une capacité de travail exceptionnelle.”



Georges-Louis Bouchez rend, lui, hommage à “un monument au sens noble du terme, un dirigeant visionnaire pour les francophones, un recteur à l’esprit brillant et un auteur de grand talent“.

Hervé Hasquin était plus qu’une personnalité politique, académique ou scientifique, c’était avant tout un monument au sens noble du terme. Un dirigeant visionnaire pour les francophones, un recteur à l’esprit brillant et un auteur de grand talent. La famille libérale, les… — Georges-L BOUCHEZ (@GLBouchez) July 13, 2026

Le ministre-président bruxellois Boris Dilliès salue une “grande figure du libéralisme et du MR”. “Historien brillant, ancien ministre-président de la Communauté française de Belgique, il aura marqué Bruxelles en défendant avec constance les valeurs de liberté, de laïcité et de progrès. Je l’ai souvent côtoyé et j’admirais sa grande culture !“, a ajouté le Ucclois.

“Hervé était un ami qui avait un avis éclairé sur beaucoup de sujets d’intérêt commun. Ce n’était jamais de l’eau tiède ! Je le consultais régulièrement“, a confié la ministre de l’Éducation Valérie Glatigny, également sur X.

► Revoir notre émission Les Experts avec Florence Richter et Hervé Hasquin (19 octobre 2019)

La rédaction avec Belga – Photo : Belga Imaeg