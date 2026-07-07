Hausse des températures : la Fédération Wallonie-Bruxelles active sa cellule de crise

Si les écoles sont à présent fermées, d’autres secteurs relevant de la FWB, telles les crèches, les mouvements de jeunesse ou les stages Adeps notamment, pourraient en effet souffrir de la vague de chaleur annoncée.

L’annonce du gouvernement intervient après les critiques formulées il y a deux semaines lors du précédent épisode caniculaire. L’opposition avait alors dénoncé la passivité du gouvernement, accusé de laisser ses secteurs se débrouiller seuls face à la chaleur étouffante.

La ministre-présidente Degryse tient d’ailleurs à préciser que la FWB a adopté le 5 juin dernier un “plan de transition écologique”.

Celui-ci vise notamment à intégrer dans les projets de rénovation et de construction relevant de la FWB des aménagements permettant de lutter contre les chaleurs excessives (pose de stores ou volets extérieurs, amélioration de l’isolation, végétalisation des abords,…). Outre les objectifs de performance du bâti, l’idée est aussi d’imposer, lors de l’aménagement des abords, développement de zone d’ombrage (arbres, …).

La menace climatique a donné lieu mardi en commission du parlement à une longue interpellation de la ministre-présidente par plusieurs députés.

L’opposition a réclamé à cette occasion des investissements publics pour aider à adapter les bâtiments (écoles, crèches,…) aux canicules appelées à se multiplier à l’avenir. Le PS a même déposé une proposition de motion sur cette thématique. Celle-ci sera évoquée mercredi en séance plénière du parlement.

Belga