Hausse des tarifs à la Stib dès février 2026 : les nouveaux prix envisagés

La hausse moyenne serait de 1,23%.

Selon une information de la Dernière Heure, les prix des tickets de la Stib devraient augmenter en février 2026, suivant l’indexation annuelle prévue dans le contrat de gestion 2024 – 2028. Parmi les changements envisagés :

Ticket 1 voyage : de 2,30€ à 2,40€

Ticket journalier : de 8,40€ à 8,50€

Abonnement mensuel : de 55€ à 56€

Abonnement annuel : de 550€ à 560€

Le conseil d’administration n’a pas encore tranché, notamment en raison du refus du PS et d’Ecolo d’augmenter le tarif préférentiel de 12€/an pour les jeunes bruxellois et les seniors. Une hausse à 13,60€ était sur la table. Ce sera donc au gouvernement bruxellois en affaires courantes de décider, probablement en novembre. Ces nouveaux tarifs devraient être d’application en février prochain, si ceux-ci sont approuvés.

Rédaction – Photo : Belga