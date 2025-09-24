Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Hausse des tarifs à la Stib dès février 2026 : les nouveaux prix envisagés

La hausse moyenne serait de 1,23%.

Selon une information de la Dernière Heure, les prix des tickets de la Stib devraient augmenter en février 2026, suivant l’indexation annuelle prévue dans le contrat de gestion 2024 – 2028. Parmi les changements envisagés :

  • Ticket 1 voyage : de 2,30€ à 2,40€
  • Ticket journalier : de 8,40€ à 8,50€
  • Abonnement mensuel : de 55€ à 56€
  • Abonnement annuel : de 550€ à 560€

Le conseil d’administration n’a pas encore tranché, notamment en raison du refus du PS et d’Ecolo d’augmenter le tarif préférentiel de 12€/an pour les jeunes bruxellois et les seniors. Une hausse à 13,60€ était sur la table. Ce sera donc au gouvernement bruxellois en affaires courantes de décider, probablement en novembre. Ces nouveaux tarifs devraient être d’application en février prochain, si ceux-ci sont approuvés.

Rédaction – Photo : Belga

Lire aussi :

Partager l'article

24 septembre 2025 - 18h50
Modifié le 24 septembre 2025 - 18h50
 

Nos émissions

BX1 Podcast

Concours

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales