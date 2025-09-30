Passer la navigation
Hainan Airlines va relier Brussels Airport à une 4e destination chinoise

Il s’agit de la quatrième destination chinoise desservie par Hainan Airlines depuis Zaventem, après Pékin, Shanghai et Shenzhen.

La compagnie aérienne chinoise Hainan Airlines reliera, à partir du 22 novembre prochain, Brussels Airport à Chongqing, une ville du centre de la Chine, a-t-elle annoncé mardi.

Belga

30 septembre 2025 - 12h25
Modifié le 30 septembre 2025 - 12h25
 

