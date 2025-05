Guillaume Meurice déprogrammé à Uccle: “Je devais aussi y jouer mais je n’irai pas, je ne soutiendrai pas une salle qui déprogramme quelqu’un”

“C’est complètement con de la part du Centre culturel [d’Uccle] et d’ailleurs, je devais normalement y jouer mais j’ai prévenu l’organisateur que je refusais d’y aller”, annonce l’humoriste PE dans “La Voix est libre” suite à la décision d’annuler le spectacle de Guillaume Meurice.

L’humoriste français Guillaume Meurice, à la tête de l’émission engagée ‘La Dernière’ sur Radio Nova après avoir été licencié de France Inter en 2024 suite une blague controversée sur Benjamin Netanyahou, devait initialement se produire à Uccle lors de la saison 2024-2025, avant qu’un report ne soit envisagé. Le spectacle, coécrit avec l’astrophysicien Éric Lagadec, mêle humour et sciences sur le thème de la bêtise humaine. C’est le CCU (Centre culturel d’Uccle) qui avait initialement sollicité l’artiste. La présidente du Conseil d’administration, Olivia Bodson a justifié l’annulation par des “risques de troubles à l’ordre public” et la crainte d'”une étiquette” politique liée au conflit israélo-palestinien.

“Contrairement à Guillaume [Meurice], je suis nettement moins politique. Je l’ai été, mais c’était pendant les confinements successifs où je commentais l’actualité. Donner mon avis sur la politique, je pense que tout le monde s’en fout“, dit PE sur notre antenne à l’occasion de son nouveau spectacle “Ça ne s’est pas passé comme prévu”. “Il y a juste quand j’ai fait beaucoup de blagues sur Di Rupo que ça a un peu dérangé, je crois. Mais pas au point de me faire déprogrammer d’une salle. Et heureusement parce que là, je crois que je l’aurais vraiment mal vécu. Parce que bon, c’est dommage ce qui lui arrive à Guillaume. Déprogrammé pour les motifs qui ont été avancés en plus, c’est complètement con de la part du centre culturel et d’ailleurs je devais aller y jouer normalement en septembre, mais j’ai déjà dit à l’organisateur que je refusais d’y aller puisque je ne me prêterai pas au jeu de soutenir une salle qui déprogramme quelqu’un pour des raisons débiles. On n’atteint pas la liberté d’expression aussi facilement.”

Le Centre culturel Jacques Franck se propose d’accueillir le spectacle de Guillaume Meurice “Vers l’infini (mais pas au-delà)”, si le CCU confirmait sa décision de ne plus le programmer, indiquait dimanche la commune de Saint-Gilles. Rappelant que “s’agissant de son licenciement par Radio France, le tribunal du travail français a jugé cette mesure ‘sans cause sérieuse’“, l’échevin saint-gillois en charge de la Culture, Francesco Iammarino, estime que “c’est l’un des principes fondamentaux du pluralisme et du respect des valeurs démocratiques que nous avons à cœur de défendre dans notre politique culturelle à Saint-Gilles“. La commune de Saint-Gilles dit donc se réjouir que le Centre culturel Jacques Franck soit prêt à accueillir le spectacle de Guillaume Meurice.

Contactés par BX1, les écologistes qui siègent aussi dans la majorité uccloise disent se “désolidariser” de cette “décision venant de la présidente du CA, de l’échevine de tutelle et du bourgmestre“. “Nous n’avons jamais eu cette discussion avec eux et n’avons jamais eu connaissance d’éléments matériels justifiant cette déprogrammation“, dénonce l’échevine Maëlle De Brouwer (Ecolo). “Nous nous sommes toujours battus pour défendre la liberté de programmation du centre culturel d’Uccle. Ce qu’il se passe ici s’appelle de l’ingérence politique.” Elle annonce que les écologistes vont discuter en interne des leviers possibles pour s’opposer à cette décision. Le député bruxellois John Pitseys (Ecolo) s’est exprimé aussi en estimant que cette annulation, “ce n’est pas de la censure mais ça en a le goût, l’allure et surtout l’odeur“.

Le PS d’Uccle a de son côté vivement réagi samedi soir. Dans un communiqué, la section socialiste dénonce “l’ingérence politique inacceptable” du bourgmestre Boris Dilliès (MR) dans la programmation artistique du CCU, qui “ternit l’image de la commune” et crée une “apparence de censure“.

BX1