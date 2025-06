Ozone : le seuil européen d’information risque d’être dépassé dans la journée de demain à cause des fortes chaleurs

Demain, il fera très chaud avec des températures maximales atteignant 34°C. Le temps sera également assez ensoleillé accompagné d’un faible vent variable.

La combinaison de la pollution atmosphérique, du temps chaud et ensoleillé et d’un vent faible entraînera des concentrations élevées d’ozone dans l’air. Il est possible que le seuil d’information européen de 180 microgrammes/m³ soit dépassé localement. Il s’agit du seuil à partir duquel le public doit être informé. Des dépassements du seuil d’alerte de 240 microgrammes/m³ ne sont pas attendus.

A titre préventif, les personnes particulièrement sensibles à la pollution atmosphérique (enfants, personnes âgées, personnes souffrant de problèmes respiratoires…) doivent éviter les efforts physiques inhabituels et tout exercice en plein air entre 12h et 22h.