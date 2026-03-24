Guerre au Moyen-Orient : “La Belgique est très vulnérable en raison d’une mauvaise gestion passée”

La Belgique “est en première ligne pour encaisser les coups” en raison de la guerre qui perdure au Moyen-Orient, a déclaré mardi le Premier ministre Bart De Wever devant la commission de l’Intérieur de la Chambre. “Nous sommes particulièrement vulnérables à cause d’une mauvaise gestion”, a-t-il ajouté, faisant allusion à la politique énergétique des dernières années.

La guerre israélo-américaine en Iran et ses répercussions dans l’ensemble de la région provoquent une instabilité économique en Europe. Le Premier ministre s’est montré critique à propos de la stratégie de ces deux pays. “Je doute qu’il y ait un plan de sortie, et le temps qui s’écoule n’est pas de nature à dissiper ce doute. On s’est lancé dans quelque chose qu’on ne peut pas terminer.”

Selon le Premier ministre, les conséquences économiques en Europe sont “très importantes”, et la Belgique est particulièrement vulnérable en raison de la politique énergétique du gouvernement précédent.

“Nous avons encore accru notre dépendance énergétique ces dernières années, en remplaçant notre capacité nucléaire par des centrales à gaz”, a-t-il déclaré. “Nous avons à présent sous les yeux la stupidité de cette décision. Après Malte et Chypre, nous sommes les plus dépendants des importations d’énergie (…) Une mauvaise gestion nous a placés dans une situation particulièrement vulnérable et nous sommes donc en première ligne pour encaisser les coups.”

Belga