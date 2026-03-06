Guerre au Moyen-Orient : 185 touristes seront rapatriés samedi via un vol belge

Tous les touristes devraient ensuite être rapatriés d’ici huit jours, nous a annoncé le ministre de la Mobilité Jean-Luc Crucke.

Un avion militaire rapatriera samedi 185 citoyens belges depuis Oman, communique vendredi le ministre des Affaires étrangères Maxime Prévot. Ces personnes sont actuellement en route, en bus, vers Mascate (Oman) où elles seront prises en charge par une équipe des Affaires étrangères.