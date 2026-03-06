Guerre au Moyen-Orient : 185 touristes seront rapatriés samedi via un vol belge
Tous les touristes devraient ensuite être rapatriés d’ici huit jours, nous a annoncé le ministre de la Mobilité Jean-Luc Crucke.
Un avion militaire rapatriera samedi 185 citoyens belges depuis Oman, communique vendredi le ministre des Affaires étrangères Maxime Prévot. Ces personnes sont actuellement en route, en bus, vers Mascate (Oman) où elles seront prises en charge par une équipe des Affaires étrangères.
“Une équipe de 4 personnes des Affaires étrangères est sur place, aux côtés de notre consul honoraire, pour accueillir et prendre soin de nos compatriotes à leur arrivée“, précise le ministre via les réseaux sociaux.
Si on avait initialement évoqué un premier vol belge de rapatriement pour ce vendredi, “la planification a été adaptée en raison de la complexité de la situation“, indique Maxime Prévot. “C’est la réalité d’une zone de conflit où des missiles sont tirés, où des dizaines de pays organisent simultanément des évacuations, et où les pays de la région doivent tout coordonner en temps réel“.