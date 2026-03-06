Jean-Luc Crucke : “Tous les touristes devraient être rapatriés d’ici 8 jours”

Certains touristes belges sont déjà rentrés en Belgique via un vol Luxembourgeois. Les autres devraient rentrer “en toute logique” à partir de ce vendredi et tous devraient être rapatriés dans les huit jours.

Le vol prévu pour rapatrier des touristes belges depuis Oman a été “reporté de 24h“, a confirmé ce matin le ministre fédéral de la Mobilité Jean-Luc Crucke (Les Engagés) au micro de Bonjour Bruxelles. Les documents nécessaires pour permettre à l’avion d’atterrir en Égypte n’ont pas été mis en ordre, ce qui empêche le déploiement de l’avion militaire belge. Le vol pourrait avoir lieu ce vendredi soir “en toute logique“. “La sécurité doit être la première donne du rapatriement“, explique-t-il.

L’avion devrait permettre de rapatrier l’ensemble des non-résidents sur les huit prochains jours. Cela ne concerne pas les résidents qui y vivent et qui sont belges, explique le ministre.

“La priorité est la sécurité et pour la sécurité, il n’y a pas d’autre solution que de prendre un bus jusqu’à Oman“, indique Jean-Luc Crucke. Le montant de ce rapatriement est de 600 euros par personne. Ce que justifie le ministre “Il y a un risque lorsqu’on choisit ce type de destination de voyage et ce n’est pas normal que ce soit à l’Etat de rembourser, c’est à dire aux autres contribuables. Nous garantissons les règles de sécurité (…) il existe parfois d’ailleurs des assurances pour ce type de voyages donc je ne comprends pas que certains se plaignent et cela fait partie d’une forme d’assistanat et c’est comme ça que ce pays a des déficit qui ne sont plus tenables“.

