Grève sur le rail : trois trains IC sur cinq et deux trains L et S sur cinq rouleront vendredi
La SNCB prévoit moins de trains en circulation, vendredi, à l’occasion du dernier des cinq jours d’une grève des cheminots menée en front commun syndical. Trois trains IC sur cinq et deux trains L et S sur cinq sont prévus dans le cadre du service minimum mis en place par la société ferroviaire. Les trains P seront par ailleurs peu nombreux.
Selon le plan établi par la SNCB, deux trains IC (reliant les grandes villes) sur trois sont programmés jeudi. Dans le même temps, un train local sur deux est prévu, alors que les trains P restent toujours limités.
En place depuis dimanche dernier à 22h00, la grève des cheminots, visant à dénoncer la détérioration du service public et à s’opposer à l’avant-projet de loi réformant les chemins de fer, notamment la fin du recrutement statutaire, doit se conclure vendredi à 22h00.
Un service minimum de trains est prévu en cas de grève depuis 2018. Celui-ci est mis en place en fonction du personnel de la SNCB et d’Infrabel, le gestionnaire du réseau, qui a fait savoir qu’il travaillerait.
