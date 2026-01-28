Grève sur le rail : trois trains IC sur cinq et deux trains L et S sur cinq rouleront vendredi

Selon le plan établi par la SNCB, deux trains IC (reliant les grandes villes) sur trois sont programmés jeudi. Dans le même temps, un train local sur deux est prévu, alors que les trains P restent toujours limités.

En place depuis dimanche dernier à 22h00, la grève des cheminots, visant à dénoncer la détérioration du service public et à s’opposer à l’avant-projet de loi réformant les chemins de fer, notamment la fin du recrutement statutaire, doit se conclure vendredi à 22h00.

Un service minimum de trains est prévu en cas de grève depuis 2018. Celui-ci est mis en place en fonction du personnel de la SNCB et d’Infrabel, le gestionnaire du réseau, qui a fait savoir qu’il travaillerait.