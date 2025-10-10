Passer la navigation
Grève nationale : les services de Bruxelles-Propreté fortement perturbés ce 14 octobre

Bruxelles-Propreté annonce d’importantes perturbations de ses services ce mardi 14 octobre, en raison d’une journée nationale d’actions syndicales contre les mesures du gouvernement fédéral.

L’Agence régionale prévient que les tournées de collecte des déchets risquent d’être fortement impactées dans de nombreuses communes. Les habitants et commerçants sont toutefois invités à présenter leurs sacs aux heures habituelles, conformément à leur calendrier.

► Lire aussi | Grève nationale : la Stib s’attend à de fortes perturbations ce 14 octobre

Si les sacs ne sont pas collectés, ils devront être laissés sur le trottoir : des tournées de rattrapage seront organisées selon les effectifs disponibles.

D’autres services, comme les collectes en conteneurs, les Recypark, les tournées Proxy Chimik ou les collectes d’encombrants à domicile pourraient également être touchés.

Rédaction – Image : Bruxelles-Propreté

10 octobre 2025 - 10h20
Modifié le 10 octobre 2025 - 10h20
 

