Grève nationale : les services de Bruxelles-Propreté fortement perturbés ce 14 octobre

Bruxelles-Propreté annonce d’importantes perturbations de ses services ce mardi 14 octobre, en raison d’une journée nationale d’actions syndicales contre les mesures du gouvernement fédéral.

L’Agence régionale prévient que les tournées de collecte des déchets risquent d’être fortement impactées dans de nombreuses communes. Les habitants et commerçants sont toutefois invités à présenter leurs sacs aux heures habituelles, conformément à leur calendrier.

Si les sacs ne sont pas collectés, ils devront être laissés sur le trottoir : des tournées de rattrapage seront organisées selon les effectifs disponibles.

D’autres services, comme les collectes en conteneurs, les Recypark, les tournées Proxy Chimik ou les collectes d’encombrants à domicile pourraient également être touchés.

Image : Bruxelles-Propreté