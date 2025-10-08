Grève nationale : la Stib s’attend à de fortes perturbations ce 14 octobre

Les organisations syndicales sont notamment préoccupées par la réforme des pensions prévue par le gouvernement, l’extension des flexi-jobs et la baisse des rémunérations pour le travail de nuit.

La Stib s’attend à des perturbations importantes sur son réseau le 14 octobre, journée d’action nationale, indique-t-elle mercredi. La société bruxelloise de transport en commun assure tout mettre en œuvre pour assurer au moins une partie du service, mais invite les voyageurs à prévoir des solutions alternatives pour se déplacer à Bruxelles ce jour-là.

Des milliers de personnes sont attendues dans les rues de la capitale le 14 octobre à l’appel des syndicats (CSC, FGTB et CGSLB) pour réclamer des salaires équitables et des pensions justes. Les organisations syndicales sont notamment préoccupées par la réforme des pensions prévue par le gouvernement, l’extension des flexi-jobs et la baisse des rémunérations pour le travail de nuit.

Des perturbations sont à prévoir sur le réseau de la Stib, parce que des membres de son personnel participeront à l’action et en raison du passage du cortège de la manifestation sur le trajet de certaines lignes. La société flamande de transports en commun De Lijn s’attend aussi à de fortes perturbations. L’offre de trams et de bus sera plus faible qu’habituellement. Elle invite également ses voyageurs à prévoir d’autres solutions pour se déplacer ce jour-là.

Belga