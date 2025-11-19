Grève nationale : aucun vol passagers au départ de Brussels Airport le 26 novembre

Aucun vol passagers ne sera assuré au départ à Brussels Airport le mercredi 26 novembre, et il y aura également un impact sur certains vols à l’arrivée en raison d’une grève nationale organisée ce jour-là, annonce mercredi l’aéroport.

Les compagnies aériennes informeront directement les passagers de l’annulation de leurs vols et de leurs options. Brussels Airport demande aux passagers de ne pas se rendre à l’aéroport ce jour-là. Les vols à l’arrivée peuvent être maintenus, mais des annulations sont également possibles.

À l’heure actuelle, Brussels Airport ne s’attend, par contre, à aucun impact de l’action syndicale nationale des 24 et 25 novembre, les deux autres jours où les syndicats paralyseront les transports à travers le pays.

La compagnie Brussels Airlines explique, de son côté, avoir déjà anticipé l’annulation potentielle de la plupart de ses vols ce jour-là, qui s’est donc confirmée. Au cours des dernières semaines, elle a ainsi pris l’initiative de contacter ses clients concernés et leur a proposé des options de modification ou d’annulation gratuites. Plus de 50% des passagers qui devaient partir de Brussels Airport ont profité de cette offre.

À l’heure actuelle, une vingtaine de vols sont encore prévus, principalement des vols retour vers Bruxelles. Les passagers qui n’ont pas encore modifié leur réservation recevront un message dès que possible afin de trouver une solution alternative.

Brussels Airlines estime à 14 millions d’euros la charge financière des six jours de perturbations similaires déjà comptabilisés cette année, qui ont en outre affecté plus de 100.000 passagers.

avec Belga