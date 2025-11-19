Grève les 24, 25 et 26 novembre : le réseau de la Stib fortement perturbé

La Stib s’attend à de fortes perturbations sur son réseau les 24, 25 et 26 novembre prochains en raison des trois jours de grève nationale prévus contre les mesures socio-économiques du gouvernement fédéral.

De fortes perturbations sont à prévoir sur le réseau de métro, de tram et de bus de la Stib en raison de la participation de membres de son personnel à cette action de grève. Il n’est actuellement pas possible de prévoir l’ampleur des perturbations, c’est pourquoi la société bruxelloise de transport public invite les personnes qui en ont la possibilité à prévoir des solutions alternatives pour se déplacer à Bruxelles ces jours-là.

La Stib tiendra ses voyageurs informés dès qu’elle disposera d’informations supplémentaires au travers de ses différents canaux d’informations : son site internet, son application mobile, les écrans de temps d’attente aux arrêts et dans les stations, sur sa page Facebook et sur son nouveau canal WhatsApp.

Rédaction