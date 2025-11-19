Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Grève les 24, 25 et 26 novembre : le réseau de la Stib fortement perturbé

La Stib s’attend à de fortes perturbations sur son réseau les 24, 25 et 26 novembre prochains en raison des trois jours de grève nationale prévus contre les mesures socio-économiques du gouvernement fédéral.

De fortes perturbations sont à prévoir sur le réseau de métro, de tram et de bus de la Stib en raison de la participation de membres de son personnel à cette action de grève. Il n’est actuellement pas possible de prévoir l’ampleur des perturbations, c’est pourquoi la société bruxelloise de transport public invite les personnes qui en ont la possibilité à prévoir des solutions alternatives pour se déplacer à Bruxelles ces jours-là.

La Stib tiendra ses voyageurs informés dès qu’elle disposera d’informations supplémentaires au travers de ses différents canaux d’informations : son site internet, son application mobile, les écrans de temps d’attente aux arrêts et dans les stations, sur sa page Facebook et sur son nouveau canal WhatsApp.

Rédaction

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales