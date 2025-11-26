Passer la navigation
Grève nationale : aucun vol au départ de Brussels Airport, la moitié des vols à l’arrivée annulés

En raison de la grève nationale, il n’y a comme annoncé aucun vol au départ de Brussels Airport ce mercredi.

En revanche, 93 vols à l’arrivée peuvent être assurés, tandis que 110 sont annulés. “Tout se déroule comme prévu”, selon un porte-parole.

Les syndicats organisent une grève de trois jours pour protester contre la politique du gouvernement. Ce mercredi, cela se traduit par une journée nationale de grève.

Pour l’aéroport, il s’agit déjà de la septième fois cette année que des actions syndicales nationales perturbent le trafic aérien à Zaventem. Chaque perturbation majeure du trafic aérien coûterait, selon les estimations, 25 millions d’euros à l’économie belge.

