Grève du 26 janvier : Bruxelles-Propreté fait le point sur les perturbations

Selon l’agence régionale, 93 % des tournées de sacs blancs ont pu être effectuées. Des perturbations notables ont toutefois été observées à Ixelles, où près de la moitié des déchets résiduels sont restés sur les trottoirs.

Malgré la grève menée ce lundi à l’appel de la CGSP, les services de Bruxelles-Propreté ont globalement assuré la continuité des collectes. La collecte des sacs bleus (PMC) a été affectée de manière inégale. Les communes de la Ville de Bruxelles (Laeken), Forest et Saint-Gilles figurent parmi les plus touchées, avec entre 65 % et 95 % des sacs non ramassés. Anderlecht est aussi concernée, mais dans une moindre mesure.

Bruxelles-Propreté précise que les sacs non collectés ne doivent pas être rentrés par les habitants, des tournées de rattrapage étant prévues dès ce mardi, selon les effectifs disponibles. Les collectes mécanisées et le service des encombrants à domicile ont, eux, été entièrement assurés.

Le mouvement de grève pourrait toutefois se poursuivre. Les collectes de ce soir restent donc à surveiller, notamment à Etterbeek, Ixelles, Molenbeek, Koekelberg, Saint-Josse et Schaerbeek.

Rédaction – Photo : Bruxelles-Propreté