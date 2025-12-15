Passer la navigation
Grève contre les mesures d’économies de la FWB : des centaines de manifestants rassemblés place du Luxembourg ce matin

Plusieurs centaines de personnes étaient rassemblées lundi matin vers 10h30 place du Luxembourg, à Bruxelles, pour fustiger les mesures d’économies prévues dès l’an prochain dans tous les secteurs de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Les manifestants, issus tant des secteurs de l’enseignement, de l’enfance, de l’aide à la jeunesse que de la culture, entendent dénoncer un “budget d’austérité” qui, selon eux, aura de lourdes conséquences pour les personnels, mais aussi les jeunes et les familles.

Cette action intervient à 48 heures du vote définitif du budget 2026 par le parlement de la FWB, prévu mercredi. Elle vise principalement les députés de la majorité avec pour message : “‘Ne votez pas ce texte !“.

Les manifestants ont prévu de rallier en cortège le siège des Engagés, puis la place Surlet de Chokier, siège du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, où des discours et un concert sont prévus. Une délégation doit être reçue vers 11h30 par le gouvernement.

Afin de freiner son déficit chronique, le gouvernement MR-Engagés programme dès l’an prochain une coupe de 225 millions d’euros, sur des dépenses globales de quelque 15 milliards d’euros.

Belga – Photo : BX1

