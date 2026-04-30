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Grève chez Bpost : Un deuxième centre de distribution débloqué à Bruxelles

Un nouveau centre de distribution de Bpost a été débloqué jeudi à Bruxelles, a indiqué l’entreprise. Le centre de distribution de Bruxelles-Nord n’est plus bloqué pour les camions et seul celui de Schaerbeek reste paralysé. Des perturbations restent néanmoins en cours dans la capitale.

En Wallonie, 97% des tournées ont pu être effectuées jeudi. “Là où c’est possible, nous travaillons à résorber le retard”, a précisé le porte-parole de Bpost, Mathieu Goedefroy. En Flandre, la grève est désormais terminée. “La situation se normalise progressivement”, a indiqué le porte-parole. La quasi-totalité du retard y a été résorbée.

À Bruxelles, la moitié des tournées postales ont pu être assurées jeudi.

Le mouvement social trouve son origine dans la volonté de la direction de modifier les horaires des facteurs afin de s’adapter à l’augmentation des volumes de colis distribués. L’objectif des différentes parties était de parvenir à un accord d’ici jeudi. Aucune réunion entre la direction et les syndicats n’a été organisée cette semaine.

Belga

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