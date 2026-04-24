Grève chez Bpost : “90% des travailleurs reprennent le travail”, selon la ministre Vanessa Matz

Selon la ministre de tutelle de Bpost Vanessa Matz, environ 90% des travailleurs de l’entreprise ont repris ou vont reprendre ce matin le travail. A Bruxelles, les centres de distribution restent bloqués

“D’après mes informations, ce matin, 90% des travailleurs reprennent le travail. Sans blocage“, a indiqué la ministre Engagés au micro de La Première (radio RTBF) vendredi matin. Jeudi, Bpost a envoyé des huissiers ordonner de lever les piquets de grève qui bloquaient ses centres de distribution. La ministre se prononce avec prudence sur le bien-fondé de cette manœuvre: “On est au bout d’un processus qui a duré 3 semaines et demi, avec beaucoup de tension. Quand une grève perdure comme ça, c’est compliqué“, reconnait-elle.

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“Il y a eu un accord” avec les organisations syndicales “pour l’accompagnement” de la réforme qui s’impose chez Bpost, rappelle-t-elle. “Avec un encadrement des horaires, de ce qu’on a appelé la flexibilité,…” Cet accord, de jeudi de la semaine dernière, les syndicats souhaitaient encore avoir le temps de l’expliquer à leur base, mais une rapide communication de l’entreprise a créé de la “frustration“, constate-t-elle. “Les travailleurs ont demandé à ce que cet accord soit signé par la direction, ce qui a eu lieu lundi”. Hier, “75% des bureaux refonctionnaient”; assure Vanessa Matz.

En pleine négociation du prochain contrat de gestion de Bpost, qui débute en 2027, la presse a souligné cette semaine que le gouvernement prévoit de raboter d’un tiers la subvention annuelle à l’entreprise. On craint donc des fermetures de bureaux de poste. Il y en aura bien, confirme la ministre Matz, mais certainement pas à hauteur d’un tiers des bureaux. Pas de “suppression massive, froide et aveugle“, martèle-t-elle. “On va être créatif, on fera les économies demandées, mais pas au détriment du service (…) Je souhaite qu’on puisse toujours avoir au moins un bureau de poste par commune“.

Les centres de distribution de Bruxelles restent bloqués

Par ailleurs, les trois centres de distribution de Bruxelles restent bloqués, indique l’entreprise postale. La capitale est privée de courrier depuis un certain temps. Le mécontentement, lié à des projets de réorganisation des horaires de travail visant à mieux s’adapter à la nouvelle réalité du marché des colis, entraine des grèves depuis la fin du mois de mars.

“Les trois centres de distribution Bpost de Bruxelles sont bloqués ce matin“, selon le porte-parole Mathieu Goedefroy. Il s’agit de blocages filtrants. Le personnel peut donc entrer et sortir, mais les camions contenant lettres et colis sont retenus. D’autres piquets de grève sont présents en Flandre et en Wallonie.

Rédaction avec Belga