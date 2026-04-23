Blocages chez bpost: des huissiers de justice envoyés aux piquets de grève

Bpost a envoyé jeudi des huissiers de justice aux piquets de grève qui bloquent ses centres de distribution, dans le cadre d’un conflit social qui s’éternise, a confirmé la direction.

Ces huissiers ont été dépêchés sur place afin de faire constater les blocages, alors que le mouvement de grogne s’est une nouvelle fois poursuivi jeudi au sein de l’entreprise postale.

Bruxelles est privée de courrier depuis plus d’une semaine en raison du blocage de l’ensemble de ses centres de distribution. Plusieurs sites wallons sont également à l’arrêt, tandis que des perturbations touchent aussi la Flandre.

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Au total, 64% des tournées de courrier et de colis ont pu être assurées jeudi matin du côté wallon, a indiqué bpost. En Flandre, ce chiffre s’élevait à 93%.

Le mécontentement, lié à des projets de réorganisation des horaires de travail visant à mieux s’adapter à la nouvelle réalité du marché des colis, entraine des grèves depuis la fin du mois de mars.

Belga – Photo : Belga Image