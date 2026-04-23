La grève chez Bpost se poursuit, de nouvelles négociations sont prévues

La grève se poursuit jeudi chez Bpost. C’est ce qu’a indiqué l’entreprise de courrier et de colis. En Wallonie, 73% des tournées sont assurées, mais moins de 50% dans la région du centre. À Bruxelles, des piquets bloquent toujours les centres de distribution. En Flandre, 93% des tournées sont effectuées.

La grève chez Bpost dure depuis fin mars. Les projets de l’entreprise visant à modifier les horaires de travail afin de mieux s’adapter à la nouvelle réalité du marché des colis suscitent des inquiétudes au sein du personnel.

Il y a toujours des piquets bloquants à Liège et Waremme. Les bureaux de distribution de Bruxelles sont aussi bloqués par un piquet.

Dans la région centre, des bureaux sont également toujours bloqués. Il s’agit des bureaux de Charleroi, Jumet, Courcelles, Beaumont, Nivelles, La Louvière, Binche, Mons, Tournai, Soignies, Boussu, Seneffe.

En Flandre, c’est dans la province de Limbourg où l’impact est le plus important, avec des grévistes à Genk, Hasselt, Zonhoven, Lommel, Dilsen, Lummen, Beringen, Houthalen et Tessenderlo. L’impact est moindre ailleurs en Flandre avec des répercussions dans le Brabant flamand à Ternat et Keerbergen.

Lundi, les syndicats et la direction se sont réunis pour discuter, et la direction a présenté une nouvelle proposition. Les syndicats soumettent actuellement cette proposition à leurs membres. Les syndicats et la direction devraient d’ailleurs se retrouver autour de la table ces jeudi et vendredi.

Belga