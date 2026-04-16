Grève chez Bpost : 100% des tournées de facteurs assurées à Bruxelles

Moins d’un quart des tournées de facteurs étaient assurées jeudi matin en Wallonie (24,2%), contre 100% à Bruxelles et 97,6% en Flandre, a indiqué la porte-parole de bpost.

La principale difficulté réside dans le blocage physique de centres de distribution par une minorité de grévistes, notamment dans la région du Centre, selon l’entreprise postale. Les centres de tri restent quant à eux accessibles. Au nord du pays, les quelques perturbations se concentrent en Flandre occidentale (Bruges, Harelbeke et Roulers).

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La veille, mercredi, 87% des facteurs étaient en grève en Wallonie, et des blocages empêchaient des centaines de facteurs de prendre leur service à Bruxelles, selon la direction. Le dialogue social a repris hier/mercredi en fin de journée. Les syndicats CSC et CGSP, qui avaient d’abord refusé de participer à une réunion avec le CEO de Bnode Chris Peeters au matin, ont finalement accepté de le rencontrer dans l’après-midi, après s’être entretenus avec les conciliateurs du SPF Emploi.

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Les négociations collectives doivent reprendre ce jeudi en présence des médiateurs. Ces nouvelles discussions seront menées par le directeur opérationnel de bpost, Nicolas Baise, et non par M. Peeters. Le mouvement de grève, débuté spontanément fin mars, s’oppose au plan de transformation annoncé par la direction de bpost, qui prévoit notamment une modification des horaires de travail des facteurs.

Belga