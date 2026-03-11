Grand nettoyage de printemps : les inscriptions sont toujours ouvertes

Les écoles, citoyens ou encore clubs de sport peuvent s’inscrire via la plateforme du mouvement “Wake-up Clean-up”.

Les inscriptions pour la seconde édition du nettoyage de printemps, organisée par Bruxelles-Propreté du jeudi 26 au dimanche 29 mars prochains, sont toujours ouvertes.

Les écoles, citoyens ou encore clubs de sport peuvent s’inscrire via la plateforme du mouvement “Wake-up Clean-up”. Un mail de confirmation est alors envoyé, indiquant le lieu de départ de la collecte ainsi que l’endroit où les participants peuvent venir chercher leur kit de nettoyage. Ce dernier est composé de chasubles, de gants, de sacs-poubelle, d’une pince et d’un pèse-sac. Les volontaires sont ensuite répartis en plusieurs groupes auxquels correspond un itinéraire précis pour collecter les immondices.

L’objectif de cette initiative est d’unir les citoyens de la capitale et les agents de Bruxelles-Propreté, pour faire de la Région un endroit “plus propre et agréable à vivre”. Au moment de rédiger ces lignes, plus de 350 personnes ont validé leur participation à l’événement.

Fondée en octobre 2024, la plateforme “Wake-up Clean-up” organise un certain nombre d’activités en faveur de la propreté urbaine. Depuis sa création, le mouvement a ramassé et évacué plus de 14 tonnes de déchets.