Gouvernement bruxellois : Georges-Louis Bouchez veut reprendre la main

Sur base de contacts qu’il a eus ces derniers jours avec les différents partis bruxellois, le président du MR, Georges-Louis Bouchez, estime dimanche pouvoir lancer un processus de négociation gouvernementale, avec pour objectif clair la mise en place d’un exécutif “dans les tout prochains jours”.

“À cette fin, nous invitons les sept partis concernés à entamer des négociations dans le cadre d’un conclave réel et exigeant, en repartant d’un texte de base inspiré notamment de la note ayant fait l’objet d’un accord en juillet 2024 entre le MR, le PS et Les Engagés”, précise le Montois sur son compte X.

“Ce travail devra être complété par des engagements clairs en faveur du retour à l’équilibre budgétaire à l’horizon 2029, par la mise en œuvre de réformes institutionnelles ambitieuses et indispensables, ainsi que par un accent résolu sur la propreté et la sécurité à Bruxelles, priorités absolues pour la qualité de vie des habitants”, estime le président des libéraux francophones.

“En cas de réponse positive des partis concernés, nous fixerons un lieu de négociation que nous ne quitterons pas avant d’avoir conclu un accord”, ajoute-t-il.

Sur base des contacts politiques qu’il a eus, M. Bouchez pense avoir identifié “la seule majorité réellement possible”, à savoir une alliance entre MR, PS et Engagés côté francophone, et Groen, Anders, Vooruit et CD&V du côté néerlandophone.

“Nous avons la conviction que toutes les conditions sont désormais réunies pour enfin doter Bruxelles du gouvernement attendu par l’ensemble des Bruxelloises et des Bruxellois, ainsi que par le reste du pays”, estime M. Bouchez après plus de 600 jours de crise politique dans la capitale.

Cette annonce du président du MR intervient après plusieurs semaines de flottements dans la capitale après l’échec du président des Engagés, Yvan Verougstraete, de former une coalition de centre-gauche en Région bruxelloise.

Belga