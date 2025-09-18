Gladys Kazadi nouvelle cheffe de groupe pour les Engagés à Bruxelles

Après l’annonce de Christophe De Beukelaer de quitter sous peu la politique, Les Engagés sont contraints de se réorganiser dans la capitale.

C’est désormais Gladys Kazadi qui sera cheffe de groupe du parti au Parlement bruxellois, tandis que Marie Cruysmans prendra le relais comme cheffe de groupe à la Commission communautaire française (Cocof), annonce jeudi le groupe parlementaire.

Gladys Kazadi, 31 ans, a déjà une certaine expérience au Parlement: elle est députée bruxelloise depuis 2019. Elle était également vice-présidente nationale des Engagés jusqu’en avril dernier. Marie Cruysmans, avocate, siège au Parlement régional depuis les dernières élections seulement. Elle est également cheffe de groupe au conseil communal de Woluwe-Saint-Pierre. “À la Cocof, elle suivra de manière transversale la matière Égalité Femmes-Hommes et pilotera la coordination du groupe”, communiquent Les Engagés.

Le parti remercie au passage Christophe De Beukelaer, qui a “accepté de rester à nos côtés encore quelques semaines pour assurer une transition sereine, accompagner les équipes, coacher les députés et contribuer aux négociations.”

► Revoir | Christophe De Beukelaer quitte la vie politique : “J’en suis arrivé à la conclusion que j’aurai plus d’impact ailleurs”

Le Bruxellois quittera tous ses mandats politiques (au niveau régional et communal) au plus tard à la fin de l’année, voire plus tôt si une solution est trouvée pour la formation d’un nouveau gouvernement régional.

Belga