Georges-Louis Bouchez n’exclut pas la ministre-présidence : “Tout est possible”

“Ce n’est pas impossible du tout“, répond Georges-Louis Bouchez à la question de sa désignation en tant que ministre-président bruxellois.

“S’il y a un phénomène humain et naturel, quand vous êtes autant investis dans des dossiers pour la mise en place d’un gouvernement, c’est logique qu’il y ait un lien, une affection particulière par rapport à cet accord et la politique à mettre en œuvre“, s’explique-t-il face aux journalistes au Parlement bruxellois.

Le président du MR l’admet, “le plus gros problème“, ce sera de quitter Mons qui reste son “premier choix“.

Toujours silencieux sur le casting ministériel, le libéral insiste que “tout est possible” : “Je dois faire un choix qui est important pour Bruxelles et pour le Mouvement réformateur à Bruxelles. Pour nous, c’est un moment historique. Quand on mène une réflexion, il ne faut jamais s’empêcher de réfléchir à tous les scénarios“.

Les futurs ministres bruxellois devraient prêter serment “au plus tard“, samedi matin.

La rédaction – Photo : BX1