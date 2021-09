“Garantir le respect des droits humains dans les maisons de repos” : une pétition remise vendredi à Alain Maron

Plus de 15.000 personnes ont signé cette pétition.

Des mesures pour permettre de “garantir le respect et la réalisation des droits humains des résidents dans les maisons de repos et maisons de repos et de soins” : voilà ce que demandent, ce les 15.000 signataires d’une pétition qui sera remise, ce vendredi, au ministre bruxellois de la Santé, Alain Maron (Ecolo), à sa collègue wallonne Christie Morreale (PS) et aux autorités fédérales.

À l’origine de la pétition, on retrouve onze organisations : Amnesty International, Infor-Homes Bruxelles, le Gang des Vieux en Colère, la Ligue des Droits Humains, l’asbl Générations, la LUSS, l’asbl Respect Seniors, Senior Montessori, Enéo et l’asbl Le Bien Vieillir.

Changer les choses suite à la crise sanitaire

“Suite aux alertes lancées quant aux graves violations des droits humains qui ont résulté de la pandémie de Covid-19 dans les MR/MRS et qui auraient pu être évitées, nos autorités semblent enfin avoir compris que la façon dont fonctionne ce secteur a cruellement besoin d’être repensée et paraissent s’être attelées à la tâche“, indiquent les organisations auteures de la pétition, “Fort des 15.000 signatures récoltées en Belgique francophone, nous serons très attentifs à ce qui sera effectivement mis en place et continuons d’appeler notamment à la représentation et la participation des résidents et de leurs représentants légaux, des gestionnaires des MR/MRS et du personnel soignant dans les processus de planification et de décision liés aux questions qui ont un impact sur les résidents“.

Les organisations demandent notamment que les MR et MRS disposent d’un personnel spécialisé en nombre suffisant et bénéficiant de conditions de travail adéquates, avec des équipements corrects et formés pour respecter les droits des pensionnaires. Et plus globalement “les autorités fédérales doivent veiller à ce que les organes d’inspections soient dotés de moyens suffisants pour mener à bien leur mission en toute indépendance“.

ArBr – Photos : Belga