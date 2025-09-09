Passer la navigation
GAIA inaugure le premier zoo entièrement virtuel d’Europe à la Gare Maritime

Le 9 septembre, la Gare Maritime (Tour & Taxis) accueillera une expérience inédite : le Zoo du Futur, premier zoo 100 % virtuel en Europe, imaginé par l’organisation de défense des animaux GAIA. Grâce à des technologies de réalité virtuelle, augmentée et de projection à 360°, les visiteurs pourront approcher tigres, éléphants, pandas, girafes ou encore pingouins dans leur biotope naturel : sans cages, sans captivité et sans souffrance animale.

Conçu comme une alternative éthique aux zoos traditionnels, le projet propose une immersion dans trois écosystèmes à taille réelle : jungle, toundra glaciaire et savane. L’expérience, développée avec l’entreprise belge RealityMatters, combine images générées par ordinateur, interactions tactiles et défis ludiques pour comprendre le comportement des animaux sauvages et leurs besoins.

Le Zoo du Futur veut inciter les visiteurs à s’interroger sur le traitement actuel des animaux sauvages qui n’ont aucune liberté. Nous ne le faisons pas en montrant du doigt, mais en proposant des alternatives innovantes et ludiques“, explique Ann De Greef, directrice de GAIA.

Au-delà de l’aspect spectaculaire, le projet se veut aussi un “wake-up call” : sensibiliser le public à la préservation de la biodiversité et renforcer l’empathie pour les animaux sauvages dans leur habitat naturel.

Reportage de Basile Godts, Marjorie Fellinger et Corinne De Beul

09 septembre 2025 - 17h58
Modifié le 09 septembre 2025 - 17h58
 

