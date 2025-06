G1000 : vers une commission délibérative sur la mobilité en septembre ? “C’est ce qu’on espère”

Isabelle Dresse, responsable projets et partenariats du G1000, était l’invitée de la matinale Bonjour Bruxelles.

Le bureau élargi du Parlement bruxellois se penchera mercredi sur un projet de commission délibérative sur le thème de la mobilité. Cette annonce fait suite à la mobilisation du G1000, une plateforme pour l’innovation démocratique, fondée par l’historien et auteur David Van Reybrouck. En à peine douze heures, l’entité a recueilli plus de mille signatures pour une pétition demandant à mettre sur pied une assemblée composée de 45 citoyens et 15 parlementaires.

Pour autant, le bureau élargi du Parlement bruxellois va-t-il forcément décider d’installer cette commission à la rentrée de septembre ? “C’est ce qu’on espère”, explique Isabelle Dresse. “C’est ce que les citoyens ont demandé en se mobilisant à une telle vitesse. Le sujet de la mobilité est clivant et divise les partis. Il y a donc urgence à traiter ces questions de façon apaisée, en sortant des positions politiciennes et en demandant aux citoyens de donner réellement leur position sur cette question de la mobilité”, détaille la responsable projets et partenariats du G1000.

“Une commission délibérative se concentre sur une question. Son but n’est donc pas, finalement, d’accélérer ou de renforcer l’une ou l’autre coalition. L’idée, pour les citoyens, c’est d’avancer sur les sujets qui nous impactent vraiment. C’est au niveau du Parlement que ça se passe, pas au niveau des quartiers généraux des partis”, avance encore Isabelle Dresse.

■ Interview de Fabrice Grosfilley dans Bonjour Bruxelles