Fusillades à Molenbeek : les arbres du parc Bonnevie coupés pour aider la police

Ces derniers jours, plusieurs fusillades ont été entendues à proximité du parc Bonnevie à Molenbeek. Problème : les arbres du parc occultaient les images des caméras de surveillance, selon Bruzz. Le bourgmestre faisant fonction, Amet Gjanaj (PS), a donc décidé d’élaguer les arbres, au grand dam des habitants du quartier, afin d’améliorer la visibilité des forces de l’ordre.

Jeudi, plusieurs arbres ont donc été élagués. “Nous sommes actuellement en phase de nettoyage” pour éliminer la criminalité dans les rues, explique Amet Gjanaj à nos confrères de Bruzz. “L’intervention au parc Bonnevie s’inscrit dans cette démarche, afin que les forces de l’ordre puissent mieux repérer les trafiquants et les consommateurs de drogue qui fréquentent ce secteur.“

L’initiative ne fait toutefois pas mouche auprès de plusieurs riverains, qui prépareraient une petite manifestation. Le bourgmestre se justifie : “Compte tenu de l’urgence de la sécurité du quartier, il a été décidé d’abattre les arbres. Il manque environ 150 agents à notre service de police. Nous devons nous contenter des ressources dont nous disposons. Toute mesure susceptible d’améliorer les performances de la police est la bienvenue.”

L’élagage des arbres devrait se poursuivre la semaine prochaine.

Rédaction