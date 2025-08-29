Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Fusillades à Molenbeek : les arbres du parc Bonnevie coupés pour aider la police

Ces derniers jours, plusieurs fusillades ont été entendues à proximité du parc Bonnevie à Molenbeek. Problème : les arbres du parc occultaient les images des caméras de surveillance, selon Bruzz. Le bourgmestre faisant fonction, Amet Gjanaj (PS), a donc décidé d’élaguer les arbres, au grand dam des habitants du quartier, afin d’améliorer la visibilité des forces de l’ordre. 

Jeudi, plusieurs arbres ont donc été élagués. “Nous sommes actuellement en phase de nettoyage” pour éliminer la criminalité dans les rues, explique Amet Gjanaj à nos confrères de Bruzz. “L’intervention au parc Bonnevie s’inscrit dans cette démarche, afin que les forces de l’ordre puissent mieux repérer les trafiquants et les consommateurs de drogue qui fréquentent ce secteur.

> Nouveaux coups de feu près du parc Bonnevie à Molenbeek-Saint-Jean

L’initiative ne fait toutefois pas mouche auprès de plusieurs riverains, qui prépareraient une petite manifestation. Le bourgmestre se justifie : “Compte tenu de l’urgence de la sécurité du quartier, il a été décidé d’abattre les arbres. Il manque environ 150 agents à notre service de police. Nous devons nous contenter des ressources dont nous disposons. Toute mesure susceptible d’améliorer les performances de la police est la bienvenue.”

L’élagage des arbres devrait se poursuivre la semaine prochaine. 

Rédaction

Lire aussi :

Partager l'article

29 août 2025 - 10h41
Modifié le 29 août 2025 - 10h43
 

Nos émissions

Concours

Concours

 

Nos émissions

Concours

BX1 Podcast
Logo A Sport

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales