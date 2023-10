Attentat à Bruxelles : deux morts, le tueur toujours en fuite

L’essentiel:

– Deux personnes de nationalité suédoise ont été tuées ce lundi soir vers 19h15 près de la place Sainctelette, dans le centre de Bruxelles. Une troisième victime, un chauffeur de taxi, est hors de danger.

– A 1h00 du matin ce mardi, l’assaillant est toujours en fuite. Le parquet conseille aux Bruxellois de rester chez eux.

-> Ce que l’on sait du suspect

– Alexander De Croo a qualifié les faits d’attentat et a appelé à la vigilance.

– Le parquet fédéral, chargé du terrorisme, saisi de l’enquête.

– Le match entre la Belgique et la Suède ne reprendra pas. Les deux victimes portaient un maillot de la Suède, selon plusieurs témoins. Le stade Roi Baudouin évacué vers minuit.

– Le niveau de menace relevé à 4 en Région de Bruxelles-Capitale et à 3 sur le reste du pays.

– La France renforce les contrôles à la frontière avec la Belgique.

Deux morts

Deux personnes sont décédées lundi soir à Bruxelles à la suite de coups de feu survenus non loin de la place Sainctelette. Selon les premiers éléments connus, les coups de feu ont été tirés vers 19h15 près de la place Sainctelette, du boulevard d’Ypres et du boulevard du Neuvième de ligne. Les services de secours sont arrivés en nombre sur les lieux. Aucun suspect n’a encore été interpellé. Une troisième personne visée par les tirs, un chauffeur de taxi, est hors de danger

Le parquet fédéral, en charge des dossiers terroristes, a été saisi de l’enquête.

Référence à l’Etat islamique

Sur des images prises par un riverain, on peut apercevoir un homme avec une veste orange fluo et un casque blanc, une arme de guerre à la main. Descendu d’un scooter, il aurait tiré à plusieurs reprises en rue. Plusieurs personnes se sont réfugiées dans le hall d’entrée d’un immeuble et l’assaillant les a poursuivies pour encore faire feu dans ce hall, notamment sur une personne à terre. Dans une autre vidéo, un homme se filme se vantant d’avoir tué trois Suédois. Il fait référence à l’Etat islamique. L’homme serait âgé de 45 ans, il serait d’origine tunisienne et domicilié à Schaerbeek. Une opération de police est en cours dans la commune.

Le Centre de crise demande de ne pas partager les vidéos: “on déplore des victimes. Par respect pour celles-ci, nous vous demandons de ne pas partager les éventuelles images ou vidéos liées à cet incident”.

Suède

La nationalité suédoise des victimes a été confirmée par le parquet. La Suède affronte la Belgique au stade Roi Baudouin à Bruxelles dans le cadre des éliminatoires de l’Euro 2024. La Suède et le Danemark ont été le théâtre cet été de différents actes de profanations du Coran, qui ont déclenché une vague d’indignations internationales et provoqué des tensions entre ces pays scandinaves et plusieurs pays musulmans du Moyen-Orient.

Le match entre la Belgique et la Suède ne reprendra pas

Le match des qualifications entre les Diables Rouges et la Suède comptant pour les qualifications pour l’Euro 2024 ne reprendra pas suite à la fusillade dans le centre de Bruxelles survenue quelques minutes avant le coup d’envoi lundi soir. Les supporters ne peuvent pas quitter le stade Roi Baudouin.

Trente minutes après la fin de la première période, achevée sur le score de 1-1, le speaker du stade a confirmé que les joueurs ont décidé de ne pas reprendre la rencontre. Il a été demandé aux supporters de ne pas quitter le stade jusqu’à ce que la sécurité l’autorise.

Le niveau de menace relevé à 4 en Région de Bruxelles-Capitale

Le niveau de menace a été relevé à 4, soit le maximum, pour la Région de Bruxelles-Capitale, a annoncé lundi soir le Centre de crise National sur X (ex-Twitter). Le reste du territoire est au niveau 3.

Le Premier ministre Alexander De Croo a qualifié les faits d’attentat et a appelé à la vigilance. “Niveau de menace 4 pour la région de Bruxelles-Capitale. Une vigilance accrue est demandée. Éviter les déplacements inutiles”, a écrit le Centre de crise National sur le réseau social X.

“Nous demandons aux Bruxellois d’être vigilants”

Le Premier ministre Alexander De Croo a appelé les habitants de Bruxelles à la vigilance, lundi soir, à la suite de l’attentat qui s’est produit dans la capitale.

Le chef du gouvernement fédéral s’est rendu au Centre de crise national, avec les ministres de l’Intérieur Annelies Verlinden et de la Justice Vincent Van Quickenborne. “Mes plus sincères condoléances aux proches des victimes du lâche attentat de Bruxelles. Nous suivons l’évolution de la situation et demandons aux Bruxellois d’être vigilants”, a indiqué M. De Croo sur le réseau X (ex-Twitter).

Mes plus sincères condoléances aux proches des victimes du lâche attentat de Bruxelles. Je suis actuellement avec les ministres de la justice et l'intérieur au centre de crise national. Nous suivons l'évolution de la situation et demandons aux Bruxellois d'être vigilants. — Alexander De Croo 🇧🇪🇪🇺 (@alexanderdecroo) October 16, 2023

Le bourgmestre de Bruxelles, Philippe Close, ainsi que le chef de corps de la police de Bruxelles, sont également présents au centre de crise. “Les services de police se mobilisent pour assurer la sécurité dans et autour de notre capitale en collaboration avec la ministre de l’Intérieur”, a commenté M. Close. “On déplore des victimes. Par respect pour celles-ci, nous vous demandons de ne pas partager les éventuelles images ou vidéos liées à cet incident”, a demandé le Centre de crise.

Suite à la fusillade à Bruxelles, les services de police se mobilisent pour assurer la sécurité dans et autour de notre capitale en collaboration avec la ministre de l'intérieur @AnneliesVl. Je suis présent au centre de crise avec @michelgoovaerts pour assurer la coordination. — Philippe Close (@PhilippeClose) October 16, 2023

Contrôles renforcés à la frontière française

Le ministre français de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé lundi soir le renforcement des contrôles à la frontière avec la Belgique après qu’un tireur a fait deux morts lors d’une attaque à Bruxelles, vers 19h00. Le suspect était toujours en fuite vers 22h00.

Le Palais royal adresse ses “pensées aux victimes”

La famille royale a exprimé lundi soir son état de choc à la suite des coups de feu qui ont coûté la vie à deux personnes dans le quartier Sainctelette à Bruxelles. “Nos pensées vont d’abord aux victimes, à leurs familles et à leurs proches. Nous exprimons notre soutien aux forces de sécurité qui mettent tout en œuvre pour interpeller l’auteur de ces faits”

Stations de métro

La Stib a annoncé lundi soir la fermeture des stations de métro Roi Baudouin et Heysel, sur les lignes 2 et 6, sur ordre de police. Cette annonce intervient alors que le Centre de crise National annonce que les autorités examinent dans le même temps une solution pour faire évacuer les milliers de supporters du stade Roi Baudouin qui assistaient au match de football entre la Belgique et la Suède.

Plus tôt dans la soirée, une demande de fermeture de plusieurs stations de métro aux abords du quartier Sainctelette où la fusillade faisant deux morts a eu lieu lundi soir, avait été faite auprès de la Stib, confirmait-on à Belga à bonne source. Aucune décision n’a toutefois encore été prise à ce sujet. Les trams sont eux interrompus entre Belgica et Lemonnier, également sur ordre de police.

Etudiants confinés

Les activités de baptême sont suspendues à l’ULB et les étudiants sont confinés sur le campus.

Des fonctionnaires flamands invités à rester chez eux ce mardi

Il est demandé aux fonctionnaires flamands d’éviter les voyages non essentiels vers Bruxelles, a indiqué le ministre flamand des Affaires intérieures, Bart Somers, lundi soir à la suite de l’attentat perpétré dans la capitale.

“L’équipe de gestion de crise du gouvernement flamand déconseille les voyages non essentiels vers Bruxelles”, a indiqué le ministre sur X (ex-Twitter). “Les réunions seront déplacées dans des locaux hors de Bruxelles ou en ligne. Nous demandons à tous les fonctionnaires flamands de s’y conformer jusqu’à nouvel ordre.”

Condoléances et réactions politiques

Le Premier ministre Alexander De Croo a présenté ses condoléances au Premier ministre suédois Ulf Kristersson “contre des citoyens suédois”.

“Nos pensées vont aux familles et aux amis qui ont perdu des êtres chers. En tant que partenaires proches, la lutte contre le terrorisme est une lutte commune”, a indiqué le chef du gouvernement belge à M. Kristersson, alors que devait se tenir dans la capitale belge un match de football opposant les Diables rouges à la Suède. Les réactions politiques n’ont pas tardé pour condamner cette attaque d’un homme armé lundi soir dans le centre de Bruxelles, M. De Croo dénonçant le “lâche attentat de Bruxelles”.

Le président du Conseil européen Charles Michel, le commissaire européen à la Justice Didier Reynders et la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, ont dénoncé cette attaque “au cœur de l’Europe”, souligne Charles Michel.

M. Reynders note qu’après la France, où un enseignant a été assassiné à Arras vendredi, “la Belgique est à nouveau frappée par le terrorisme islamiste.”

La présidente de la Commission Ursula von der Leyen s’est dite “de tout cœur ce soir avec les familles des deux victimes de l’abject attentat qui a eu lieu à Bruxelles.” “Mon soutien absolu aux forces de forces de police belges, pour appréhender rapidement le suspect. Nous sommes unis contre la terreur.”

Les présidents des partis politiques ont fait part de leur horreur. “Les images sont insoutenables. Solidarité avec la famille et les proches des victimes. Soutien aux policiers pour arrêter ce tueur avant qu’il ne fasse d’autres victimes”, a réagi le président du PS Paul Magnette.

Pour le président du MR Georges-Louis Bouchez, il s’agit d’un drame pour des familles touchées par le décès ou les blessures ainsi que “pour notre Pays globalement”. “La lutte contre le terrorisme réclame plus de sévérité, de suivi quotidien et moins de complaisance avec les idées nauséabondes qui amènent à de tels drames. Place aux actes!”, a-t-il exhorté.

“Courage aux forces de l’ordre et aux services mobilisés. Nous ne lâcherons rien face aux terroristes”, a affirmé le co-président d’Ecolo Jean-Marc Nollet. Pour Maxime Prévot (Engagés), il s’agit d’un acte “lâche et écœurant, visiblement aux motivations terroristes”.”Totale solidarité avec les victimes et leurs familles, et plein soutien aux forces de l’ordre pour retrouver le coupable”.

Pour François De Smet (DéFI), “Bruxelles est frappée ce soir par un attentat islamiste. Soutien aux victimes innocentes de cette folie. Soutien aux forces de l’ordre en ces temps sombres. Et puisse la raison guider notre classe politique pour protéger les citoyens de cette terreur obscurantiste.”