Fuite de gaz sur le boulevard Simon Bolivar : la gare du Nord évacuée

Les transports en commun perturbés

“Les véhicules de la Stib ne s’arrêtent plus à la gare du Nord”, a indiqué Audrey Dereymaeker, la porte-parole de la zone de police Bruxelles-Nord. La société De Lijn a fait savoir que ses bus ne s’arrêtent actuellement plus non plus à la gare du Nord.

“Le trafic des trains a été interrompu pendant quelques minutes puis il a repris directement”, a précisé Marianne Hiernaux, porte-parole de la SNCB. “À l’heure actuelle, les voyageurs peuvent descendre du train et sortir de la gare du côté de la rue d’Aerschot, mais on ne peut plus entrer dans la gare et prendre son train”, a-t-elle indiqué.

■ Duplex de Michel Geyer et Marjorie Fellinger.

Avec Belga – Photos et vidéo : Walter Derieuw