Fuite de gaz à Ganshoren : intervention des pompiers et de Sibelga avenue Charles-Quint

L’avenue Charles-Quint a été temporairement fermée dans les deux sens.

Une fuite de gaz s’est produite ce jeudi en fin de matinée sur l’avenue Charles-Quint, à hauteur de la basilique de Koekelberg. L’incident a nécessité l’intervention des pompiers, de la police et des équipes de Sibelga, entraînant une fermeture temporaire de la voirie dans les deux sens, a-t-on appris auprès des services de secours.

Les pompiers de Bruxelles ont été appelés vers 11h00. “Il s’agissait d’une fuite basse pression sur un chantier”, explique Walter Derieuw, porte-parole des pompiers. “Nos services ont quitté les lieux vers 11h35, une fois la situation sécurisée.” La police a mis en place un périmètre de sécurité autour de la zone concernée. Selon Serena Galeone, porte-parole de Sibelga, l’incident a été signalé à la fois par Proximus et par les services de secours. “Des ouvriers ont malencontreusement endommagé une installation de gaz chez un client particulier. Nos équipes sont rapidement intervenues pour sécuriser l’endroit et ont procédé au scellement de l’installation”, précise-t-elle. “Tout est vite rentré dans l’ordre”.

Belga – Photo : Capture BX1 (Archives)

07 août 2025 - 13h04
Modifié le 07 août 2025 - 13h07
 

