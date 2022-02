Frédéric Daerden : “Je tiens à rassurer les familles”

Chaque année, c’est un moment de tension pour les parents et les élèves lors de l’ouverture des inscriptions des premières années en secondaire. Invité dans “+d’Actu”, Frédéric Daerden, Ministre en charge des bâtiments scolaires en FWB (PS), se veut rassurant.

À partir de février et pendant un mois, les parents concernés doivent remplir le formulaire unique d’inscription (FUI) afin de faire une demande dans une école. Mais à Bruxelles, les places sont plus difficiles à avoir et c’est un stress supplémentaire pour les parents vivants dans la capitale. Frédéric Daerden précise que ces craintes sont connues du gouvernement. “Chaque année, on a eu finalement suffisamment de place, mais on sait notamment à Bruxelles que c’est une crainte“. Cependant, le ministre se veut rassurant, les 400 places demandées pour 2022 seront bien assurées.

Pour trouver ces différentes places, une logistique est mise en œuvre. Pour le ministre, il faut analyser en priorité les bâtiments déjà présents. “Le cas échéant, il faut aussi promotionner les nouvelles classes qui s’ouvrent, promotionner les établissements existants, promotionner aussi des établissements qui ont aussi moins d’attractivité, mais qui sont dans notre logique de développement et notamment dans le développement des bâtiments scolaires”.

Des subsides pour les établissements scolaires

Pour promouvoir des bâtiments déjà existants ou ayant moins d’attractivité, il faut parfois les rénover. Des subsides européens ont été débloqués, afin d’améliorer l’état de nombreux bâtiments scolaires dont l’isolation, les sanitaires ou encore le chauffage sont un véritable problème.

“C’est clair que c’est un de mes chantiers importants. Parce qu’on a pu constater, avec les parlementaires, qu’il y avait un déficit d’investissements ces dernières années. Il y a notamment une série de bâtiments qui n’ont pas fait l’objet d’investissements importants ces dernières années.“

Frédéric Daerden explique que l’attention du gouvernement sera portée sur le pacte d’excellence et la rénovation des bâtiments grâce à une enveloppe de relance. D’ailleurs, de multiples projets sont en analyse en ce moment, du côté de Bruxelles comme de la Wallonie. En effet, le ministre assure qu’il reste attentif aux établissements bruxellois, en particulier, ceux qui en ont besoin. “Nous avons voulu faire une clé de répartition, tout à fait objective et qui est tournée vers le futur. Vers notamment la transition climatique, vers aussi l’adaptation au pacte d’excellence. Il faut qu’il y ait une synergie entre les deux projets, celui du pacte d’excellence et ce projet de la rénovation des bâtiments.” Le ministre en charge des bâtiments scolaires se réjouit qu’un budget supplémentaire d’un milliard d’euros ait été débloqué pour cette réforme des établissements scolaires.

Pour le moment, les écoles qui ont déposé leur dossier de rénovation dans le cadre du plan de relance devront recevoir les subsides dès le mois d’avril. Par la suite, les établissements auront 5 ans pour faire les travaux.

■ Camille Paillaud / Interview réalisée par Fabrice Grosfilley