Fraude de 12,3 millions : 29 inculpés dans un vaste dossier de blanchiment

Le procès de 29 prévenus inculpés pour une vaste entreprise de blanchiment par compensation a commencé mercredi au tribunal correctionnel de Bruxelles, devant la 49e chambre. Le montant total des fonds blanchis par 27 sociétés, dont les prestations fictives ont servi à justifier les flux financiers, est évalué à 12.327.867,38 euros.

“Donc vous avez dans votre téléphone plein de noms qui ne vous disent absolument rien ?”, a demandé le président du tribunal au dernier inculpé invité à monter à la barre mercredi dans le cadre de l’instruction d’audience. L’homme était interrogé sur son lien avec le comptable de dix sociétés belges figurant parmi les 27 “pseudo-clients” repris dans cette affaire. L’inculpé a répondu ne pas connaître ce comptable.

Pour arriver à ce procès massif pour faux, usage de faux, blanchiment, fraude à la TVA et organisation criminelle, le parquet fédéral a ouvert son enquête en 2019 sur base d’une dénonciation de la Cellule de traitement des informations financières (CTIF). Cet organisme avait analysé des mouvements bancaires importants sur les comptes de plusieurs entreprises reliées à un même individu, O. S., principal suspect belge.

L’hypothèse émise par la CTIF est celle d’un schéma de blanchiment par compensation réalisé à l’aide de fausses factures avec, d’un côté, des sociétés qui payaient des travailleurs non-déclarés et, de l’autre, d’autres sociétés qui généraient beaucoup d’argent liquide par la vente de boisson en gros et sur le marché noir.

Cette organisation criminelle, d’après la terminologie du parquet fédéral, aurait agi pendant six ans, de 2017 à 2023. L’un des dirigeants présumés serait en aveu complet.

Le procès, ouvert mercredi, va courir sur six jours d’audience. Le réquisitoire du procureur fédéral est prévu vendredi matin. L’affaire rassemble 14 parties civiles, autant d’entreprises flouées qui réclament à leurs anciens clients les montants détournés.

Belga