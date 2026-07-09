France-Maroc : les bonnes adresses pour suivre le match de ce soir

Les quarts de finale de la Coupe du monde de football 2026 débutent ce jeudi à 22h00 belges avec l’affiche entre la France et le Maroc, emmené par le sélectionneur schaerbeekois Mohamed Ouahbi. Après avoir fait appel de la décision de la Confédération Africaine de Football (CAF) , le Maroc a été déclaré vainqueur de la Coupe d’Afrique 2025, retirant ainsi le titre de champion au Sénégal. 5 mois après, les caméras sont à nouveau braquées sur les Lions de l’Atlas en quart de finale face à la France, un remake de la demi-finale ayant opposé les deux pays au Mondial 2002 au Qatar.

Tour d’horizon de quelques lieux où voir le match à Bruxelles

Une diffusion limitée en plein air

Seule la commune de Saint-Josse diffusera la rencontre en plein air, sur la place Saint-Josse. Celle-ci sera fermée à la circulation de 20h à minuit.

Plusieurs alternatives en intérieur

Plein publiek

Comme depuis le début de la compétition, l’espace Plein Publiek, au Mont des Arts diffusera le match.

Viage

Sur le boulevard Anspach, le casino Viage diffusera le quart de finale sur grand écran. Une participation de 4 euros comprenant la boisson sera demandée à l’entrée.

La Scène Café-Théâtre

Avenue Dailly à Schaerbeek, la Scène Café-Théâtre accueillera la communauté belgo-marocaine, sur réservation.

L’Event Palace

Chaussée de Gand à Molenbeek, l’Event Palace promet une soirée dans une ambiance “100% familiale animée par un DJ dès 20h30”. L’entrée est fixée à 50 euros et comprend un service traiteur, du thé à volonté, du dakka, ainsi qu’un coin henna.

Fox

A Watermael Boitsfort, le Fox Food Market, véritable fan zone des Bleus, accueillera les supporters français. L’entrée est gratuite mais la réservation est obligatoire.

Dispositif de sécurité

En 2022, d’importants débordements (voitures renversées, trottinettes brûlées) avaient eu lieu dans le centre de Bruxelles après la victoire du Maroc face à la Belgique. Les zones de police Midi et Ixelles travailleront sous une structure de commandement commune (Gold). Des mesures de circulation seront mises en place dans le centre de la Capitale afin de séparer les véhicules et les supporters.

Plusieurs lignes de Lijn seront déviées. La Stib adoptera aussi son réseau en fonction de l’évolution de la situation.