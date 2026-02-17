Franc Gergely est condamné à 25 ans de prison pour l’assassinat d’Ardit Spahiu

Le jeune âge de Franc Gergely (33 ans) et son absence d’antécédent judiciaire ont été retenus par la cour comme circonstances atténuantes. Le parquet fédéral avait requis à son encontre la réclusion criminelle à perpétuité.

La cour a aussi motivé la peine de 25 ans de prison par le rôle de commanditaire endossé par Franc Gergely, la gravité des faits commis sur un homme de 38 ans et père de famille, l’absence de remise en question chez le coupable, sa détermination, son acharnement et “la joie évidente exprimée à l’annonce du décès” d’Ardit Spahiu.

Mikael Qosja, le second commanditaire de l’assassinat, a été condamné pour sa part à la réclusion à perpétuité. La cour d’assises de Bruxelles n’a retenu aucune circonstance atténuante dans son chef.

La cour d’assises de Bruxelles a ensuite condamné lundi soir Flobenc Mecja, “bras armé” de l’assassinat, à la réclusion à perpétuité. Elle n’a pas retenu non plus de circonstance atténuante pour cet homme.

Par ailleurs, Elton Roci a été condamné par la cour à 20 ans d’emprisonnement, Elvis Murataj à huit ans de réclusion criminelle et Eljo Bitri, qui a collaboré avec les autorités judiciaires dès le 23 novembre 2023 et bénéficié depuis lors du statut de témoin protégé, à cinq ans de prison.

Les trois hommes avaient, eux aussi, été reconnus coupables vendredi par la cour d’assises de l’assassinat d’Ardit Spahiu et de la participation à l’organisation de malfaiteurs formée pour tuer ce dernier.

Belga